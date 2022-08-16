Барнаул, 16 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Не найдётся человека, который высказался бы против решения российского президента Владимира Путина об учреждении звания «Мать-героиня», считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

«Это история скорее не про деньги и материальную поддержку семей. Вряд ли это послужит значимым фактором роста рождаемости. Это про любовь к семье и Родине, про сплоченность, солидарность и ответственность.

Это решение взывает к патриотическим струнам и вызывает ностальгические чувства с неким приятным эффектом от реанимации этого звания в современной России. Важно, что звание даётся при условии социальной ответственности семьи, где обеспечен надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии детей».

Как сообщало ИА REGNUM, указ об установлении в стране специального звания «Мать-героиня», подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 15 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание может быть присвоено гражданке России, родившей и воспитавшей десять и более детей, также являющихся гражданами России.

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