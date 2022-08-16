Москва, , 15:10 — REGNUM В июле 2022 года инфляция замедлилась в абсолютном большинстве регионов России . Об этом говорится в информационно-аналитическом материале, опубликованном 16 августа Центробанка РФ.

Инфляция Pixabay.com

Наименьшая инфляция в июле отмечена в Чукотском автономном округе — 3,3%, наибольшая — в Республике Ингушетия (20%). Продовольственная инфляция снизилась за счет удешевления овощей и фруктов и замедления роста цен на мясную и молочную продукцию.

Среди непродовольственных товаров меньшими темпами дорожали легковые автомобили, стройматериалы, бытовая техника, электроника и пиломатериалы. Годовой прирост стоимости услуг, напротив, ускорился во всех федеральных округах России, кроме Уральского.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года инфляция в России может оказаться в диапазоне от 16,5% до 17,5%.

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