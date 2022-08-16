Посёлок Баранчинский, Свердловская область, 16 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Благодаря финансовой поддержке АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в поселке Баранчинском (Кушвинский городской округ) был отремонтирован участок дороги, соединяющей центральные улицы — Ленина и Коммуны.

Фото: АО «Святогор»

«Дорогие друзья, уважаемые баранчинцы, кушвинцы! — обратился к участникам церемонии министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. — В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» качеству дорожного полотна, безопасности дорожного движения уделяется большое внимание. Сегодня от лица губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева я хочу всех поблагодарить за качественную командную работу. Огромное спасибо предприятиям, которые поддерживают родной поселок, родной город, за участие в таких нужных социальных проектах».

Фото: АО «Святогор»

На капитальный ремонт участка дороги потребовалось порядка 16 миллионов рублей. Большую часть средства — 10 миллионов рублей — выделило АО «Святогор».

«Сегодня действительно радостное событие для всех барачинцев и кушвинцев, потому что мы живем одной семьей, ездим друг к другу в гости, и транспортное сообщение для нас, очень важно, — отметил глава Кушвинского городского округа Владимир Слепухин. — Для решения проблемы комфортного выезда в Кушву мы обратились к руководству УГМК и в очередной раз получили поддержку».

Фото: АО «Святогор»

Благодаря проведенному ремонту в поселке был введен новый автобусный маршрут №103, который соединил весь Кушвинский городской округ. Под аплодисменты гостей и жителей поселка автобус с пассажирами проследовал по обновленной магистрали.

«Трудно сегодня представить реализацию социально значимых проектов без государственно-частного партнерства, — подчеркнул заместитель директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов. — Именно благодаря совместным усилиям и инвестициям у нас получается делать жизнь в городах и поселках лучше. И эта дорога — яркий тому пример».

Фото: АО «Святогор»

Ремонт автомобильной дороги — не единственный проект, реализованный Уральской горно-металлургической компанией в лице АО «Святогор» на территории Кушвинского городского округа. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в городе Кушве и поселке Баранчинском ремонтируются и строятся объекты социальной сферы и городской инфраструктуры. Сумма благотворительных средств, ежегодно направляемая на социально-экономическое развитие округа, составляет около 40 млн рублей.