Москва, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Известная актриса Мария Кожевникова назвала причину, по которой была вынуждена покинуть сериал «Универ». Об этом 16 августа сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Кожевникова

По словам актрисы, поводом для ухода стало расставание её героини с персонажем Виталия Гогунского: «Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина!». Кожевникова также добавила, что «устала от образа и ей хотелось двигаться дальше».

Напомним, Мария Кожевникова снималась в «Универе» с первого по пятый сезон. В 2011 году актриса приняла решение об уходе из проекта.