Мария Кожевникова объяснила, почему ушла из сериала «Универ»
Москва, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Известная актриса Мария Кожевникова назвала причину, по которой была вынуждена покинуть сериал «Универ». Об этом 16 августа сообщил портал «Общественная служба новостей».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Кожевникова
По словам актрисы, поводом для ухода стало расставание её героини с персонажем Виталия Гогунского: «Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина!». Кожевникова также добавила, что «устала от образа и ей хотелось двигаться дальше».
Напомним, Мария Кожевникова снималась в «Универе» с первого по пятый сезон. В 2011 году актриса приняла решение об уходе из проекта.