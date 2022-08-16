Кабул, 16 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Среди стран региона Исламская Республика Иран была единственной страной, пострадавшей от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но общий враг поставил этих двух противников-исламистов по одну сторону баррикад. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В ходе событий, приведших к падению Кабула в августе 2021 года, Иран оказал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическую, финансовую и материально-техническую поддержку.

В 1998 году, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Мазари-Шариф, они убили 11 иранских граждан, среди которых были дипломаты и один журналист. В то время Иран поддерживал «Северный Альянс», в который входили таджикские, хазарейские и узбекские группировки, воевавшие против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как Кабул пал перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Иран перенёс свое посольство в Мазари-Шариф, который ещё не был захвачен боевиками.

После убийства иранских граждан в Мазари-Шарифе напряжённость между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правящими в Кабуле, и иранским правительством возросла до такой степени, что Исламская Республика Иран перебросила дополнительно около 70 000 своих солдат на границу Ирана с Афганистаном.

Один из журналистов рассказывает, что в телефонном разговоре с муллой Омаром, в то время лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он спросил о возможности конфликта с Ираном. Мулла Омар, отрицая возможность столкновения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираном и напоминая о религиозной общности и общем враге (США), сказал: «Если они нападут, мы загоним их в Исфахан».

Этим лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сослался на кампанию Мир Махмуд-шаха Хотаки 1722 года по захвату Исфахана, которая привела к свержению династии Сефевидов. Это событие было весьма болезненным для иранцев и вошло в историю этой страны как «Афганский мятеж».

Но воспоминания о «мятеже» XVIII века и боль от убийства дипломатов в конце ХХ века не помешали Ирану протянуть руку дружбы «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы изгнать из Афганистана «общего врага», упомянутого муллой Омаром, то есть США.

Предыстория отношений между Ираном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

С 2015 года поступали сообщения о том, что Иран достиг понимания и сотрудничества с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обезопасить свои восточные границы от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мулла Ахтар Мансур, второй лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в Пакистане в 2016 году при возвращении из Ирана, а до этого поступало много сообщений о том, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеется оружие иранского производства. Но Иран отрицал наличие отношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце 2018 года Исламская Республика наконец признала, что имеет контакты с боевиками. Это было время, когда переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в серьёзную фазу.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Перед подписанием соглашения в Дохе, тогдашний министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны быть частью будущего Афганистана. В феврале 2020 года МИД Ирана принимал в Тегеране муллу Барадара, нынешнего вице-премьера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и делегацию движения.

Весной и летом 2021 года, когда атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на различные афганские города достигли своего пика, многие районы, занятые радикалами раньше других, были районами, граничащими с Ираном. Поступали сообщения о том, что Иран проводит военную подготовку боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих восточных регионах и помогает «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из огромного бюджета «Сил Кудс» (подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской Революции). Иран опроверг эти сообщения, так же, как и отрицал наличие офисов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране и Мешхеде.

Уход США, великая победа Ирана

Среди соседей Афганистана Иран — самый заклятый враг Соединённых Штатов, имел наибольшую мотивацию для изгнания иностранных войск со своих восточных границ. Несмотря на поддержку прозападного правительства в Афганистане, Иран никогда не скрывал своего недовольства присутствием американских войск в этой стране.

Во внешней сфере у Ирана есть много мотивов для противостояния США. Убийство командующего силами «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Ираке усилило враждебность Ирана к США.

В течение четырёх десятилетий своего существования Исламская Республика всегда подчёркивала, что утверждение «Америка не может быть неправой» — ошибочно, и, помогая победить США в Афганистане, она увидела возможность показать это народу на практике.

Иван Шилов ИА REGNUM США

После двадцати лет военного присутствия в Афганистане, заплатив тысячами смертей и сотнями миллиардов долларов, Америка передала власть той же группировке, которую свергла в 2001 году. Этот поспешный и унизительный уход не только нанёс ущерб репутации Вашингтону на глобальном уровне, но и дал хороший повод её традиционному врагу, Исламской Республике Иран, издевательски заявить народу своей страны, что «Америка не может ошибаться, и что происходит со «свободой и демократией» в рюкзаке иностранного солдата?»

Относительная свобода Афганистана

Для многих иранцев, критикующих Исламскую Республику, и тех, кто хотел свободы и демократии, Афганистан во времена республики был если не идеальной моделью, то поводом для критики усиливающихся ограничений в Иране.

Когда они говорили о свободе женщин и женском присутствии в политике, то в качестве примера использовали Афганистан. Если речь шла о свободе слова и свободных СМИ, то в качестве примера можно было привести ситуацию в Афганистане. Религиозная терпимость в Афганистане и присутствие шиитов на высоких уровнях власти сделали дискриминацию суннитского меньшинства в Иране более заметной.

Приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и установление правления группы фундаменталистов, которая, по мнению многих, является последователем социальных и политических ограничений ИРИ, возможно, более суровой, чем она, облегчили жизнь правящим аятоллам Ирана. Похоже, у сторонников свободы и демократии в Иране теперь на один предлог меньше для нападок на Исламскую Республику.

После «медового месяца»

Однако Исламская Республика Иран и Исламский Эмират Афганистан, хотя и имеют общего врага и соревнуются друг с другом в фундаментализме, не смогут долго ладить.

У радикального шиитского правительства и радикальной суннитской группировки много поводов для разногласий. Когда талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приестся этот «медовый месяц», а эйфория по поводу поражения США станет обыденностью для Исламской Республики, различия между ними станут более очевидными.

Кроме того, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с самого начала на словах и на деле показал, что хочет хороших отношений с США и не пойдёт на поводу у Исламской Республики в её антиамериканизме.