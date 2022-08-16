Ставрополь, , 15:06 — REGNUM На Ставрополье суд отказал бизнесвумен Нурет Кайшевой в иске к губернатору края Владимиру Владимирову. Женщина требовала возмещения за оскорбление её чести и достоинства после слов губернатора об имевшем месте «рейдерском захвате». Речь шла о дороге, ведущей к заводу «Кавминводы», которая оказалась заблокированной, так как якобы проходит по собственной территории Нурет Кайшевой.

В суде Pixabay.com

Арбитражный суд Ставропольского края 15 августа отказал истцу в удовлетворении исковых требований и принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя Кайшевой в пользу «Своё ТВ» судебные расходы на оплату услуг эксперта 47,5 тыс. рублей, пишет NewsTracker.

Напомним, бывшая супруга экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева в октябре 2021 года подала в суд на губернатора Ставрополья и телеканал «Своё ТВ». В ходе прямого эфира Владимиров охарактеризовал действия Кайшевой как «элемент рейдерского захвата», а она в свою очередь потребовала опровержения сказанного.

Напомним, 1 июля 2021 года завод «Кавминводы» по розливу минеральной и питьевой воды торговой марки «Новотерская» приостановил свою работу из-за невозможности отгружать продукцию. На дороге, ведущей к предприятию, был установлен шлагбаум под охраной ЧОП. Дело в том, что дорога, ведущая к заводу, проходит через территорию санатория, который принадлежит Нурет Кайшевой.