Ярославль, 16 августа 2022, 15:12 — REGNUM В Ярославле пожар в торговом центре «Лотос» на улице Гагарина начался из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.
При этом ранее аналогичную версию выдвигал и директор ООО «Лотос-Ритейл» Игорь Блохин.
Напомним, ярославский ТЦ загорелся 27 июля около 16:00. Пожар тушили 10 часов. Из-за возгорания в здании частично обрушилась кровля.
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