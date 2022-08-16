Ярославль, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославле пожар в торговом центре «Лотос» на улице Гагарина начался из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.

Неравнодушный Ярославль Сгоревшая крыша торгового центра в Ярославле

«По предварительной информации причиной пожара послужило нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ кровли», — рассказали в пресс-службе ярославского МЧС.

При этом ранее аналогичную версию выдвигал и директор ООО «Лотос-Ритейл» Игорь Блохин.

Напомним, ярославский ТЦ загорелся 27 июля около 16:00. Пожар тушили 10 часов. Из-за возгорания в здании частично обрушилась кровля.