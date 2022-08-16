Джакарта, , 15:03 — REGNUM Стоимость экспорта Индонезии в июле 2022 года достигла $25,57 млрд, что на 2,2% меньше, чем в июне 2022 года. Такие данные приводит статистическое агентство Индонезии (BPS).

Индонезия (сс) Prayitno

По сравнению с июлем 2021 года стоимость экспорта Индонезии выросла на 32%. В совокупности стоимость экспорта Индонезии с января по июль 2022 года достигла $166,70 млрд, увеличившись на 36,36% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Экспорт обрабатывающей промышленности с января по июль 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В ненефтегазовой сфере крупнейшими партнерами Индонезии в июле 2022 года стали Китай, США и Индия. Индонезия экспортировала в Китай в июле товаров на $5,03 млрд, за ним следуют США ($2,51 млрд) и Индия ($2,26 млрд), при этом вклад трех стран достигает 40,5%. Между тем экспорт в АСЕАН и Европейский союз составил $4,68 млрд и $1,88 млрд соответственно.

Стоимость импорта Индонезии в июле 2022 года достигла $21,35 млрд, что на 1,64% больше, чем в июне 2022 года, или на 39,86% больше, чем в июле 2021 года. Импорт нефти и газа в июле 2022 года оценивался в $4,46 млрд.

Торговый баланс Индонезии в июле 2022 года имел профицит в размере $4,23 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия поддерживает председательство Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году.

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