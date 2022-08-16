Курск, 16 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Курской области украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, сообщили 16 августа в ФСБ.

ЛЭП

Повреждённые ЛЭП использовались для снабжения объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов от Курской АЭС.

Из-за диверсии был нарушен технологический процесс работы АЭС.

Возбуждено уголовное дело. ФСБ и Росгвардия принимают меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.