В Курской области возбуждено уголовное дело о подрыве ЛЭП
Курск, 16 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Курской области украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, сообщили 16 августа в ФСБ.
ЛЭП
Повреждённые ЛЭП использовались для снабжения объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов от Курской АЭС.
Из-за диверсии был нарушен технологический процесс работы АЭС.
Возбуждено уголовное дело. ФСБ и Росгвардия принимают меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.