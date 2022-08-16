Челябинск, 16 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Челябинске 50-летний гражданин может уехать в колонию на девять лет. Такой срок наказания для него запросили представители обвинения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Прения состоялись в Курчатовском районном суде. Также обвинение требует лишить его права вождения транспорта на два с половиной года. Кроме того, поддержаны требования троих потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП 24 мая 2021 года нетрезвый водитель врезался во встречный ВАЗ-21 060. Также пострадали ещё два автомобиля. В результате аварии погибли женщина и её сын, а ещё один гражданин получил тяжкий вред здоровью.

Напомним, в июле 2022 года на территории Челябинской области произошло 332 ДТП. В сравнении с июлем 2021-го рост произошёл на 4,7%.