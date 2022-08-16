Волгоград, , 15:04 — REGNUM Перевозчик по собственной инициативе прекратил обслуживание посёлка Горная Поляна в Советском районе Волгограда. На время поисков новой транспортной компании для жителей организовали временный маршрут, сообщает 16 августа пресс-служба администрации города.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В коммерческой компании, осуществляющей перевозки по маршруту №31к, накануне автобусы перестали выходить на линию. В мэрии начали поиски нового перевозчика. На время согласования и подписания контракта для жителей посёлка запустят муниципальный транспорт средней вместимости. С 17 по 21 августа автобусы будут выполнять по пять рейсов в день.

С 22 августа на линию выйдет новая компания, в посёлок будут ездить маршрутные такси.