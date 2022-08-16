Мелитополь, Украина, , 15:13 — REGNUM Поездка представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную Киеву территорию опасна из-за возможных провокаций. Об этом заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, уровень опасности высок вблизи линии боевого соприкосновения, так как украинские боевики весьма опытны в расстрелах людей, пересекающих эту линию. В случае провокации обвинять будут Россию и власти освобождённой части Запорожья.

«Я боюсь того, чтобы не произошла провокация, что Киев именно поэтому начал соглашаться [на инспекцию МАГАТЭ], выбрав другую стратегию», — сказал Рогов ТАСС.

Он добавил, что если миссия МАГАТЭ всё же отправится на ЗАЭС через Украину, то пусть берёт на себя полную ответственность за свою безопасность. При этом власти Запорожской области выступают за визит представителей агентства на АЭС и готовы обеспечить максимальный уровень безопасности. Главное, чтобы они добрались до места.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни Запорожская АЭС, которую контролируют российские силы, несколько раз подвергалась ударам со стороны украинских войск.

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