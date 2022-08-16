Тула, , 15:08 — REGNUM Делегация Тульской области, благодаря поддержке нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», налаживает деловые связи Азербайджаном. Итоги недавнего визита тульской делегации в Баку сообщает сайт платформы export71.ru.

Флаг Тульской области Tularegion.ru

В переговорах с торговым представителем Российской Федерации в Республике Азербайджан Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиевым участвовали представители экспортно ориентированных предприятий региона: «ТПК Старые Традиции», «Армада СБ», «Белёвская Кондитерская Компания», «Малиновский комбинат железобетонных изделий», ГК «Тульский Завод Промышленной Арматуры», «ТМК». Стороны договорились о реализации совместных проектов и расширении экспортного взаимодействия.

В течение трех дней (с 9 по 11 августа) тульские предприниматели провели порядка 60 деловых встреч с презентацией продукции собственного производства, в числе которой: белевская пастила, кондитерские изделия, сахар рафинад с натуральными добавками, кондитерские сливки, рапсовое и кукурузное масло, многофункциональные решетчатые настилы, ЖБИ конструкции, металлоконструкции, а также посетили ведущие предприятия Баку, познакомились с особенностями рынка.

Делегацию возглавила заместитель руководителя Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области Полина Никитенко. Она отметила высокую продуктивность и насыщенность программы.

«Тульский бизнес и коллеги из Баку нашли много точек соприкосновения в разных отраслях промышленности. Сегодня мы знакомим Азербайджан с абсолютно новой продукцией, которая не имеет аналогов на местном рынке. Уверена, что деловая поездка придаст импульс развитию и укреплению внешнеэкономических связей Тульской области и Республики Азербайджан, а также внесет вклад в повышение экспортного потенциала нашего региона», — отметила Полина Никитенко.

Еще рано подводить итоги, но известно, что достигнуты предварительные договоренности о поставках пробных партий продукции для реализации в крупнейших торговых сетях Азербайджана, а также об участии тульских компаний в масштабных проектах в сфере строительства.

«Глава государства поставил задачу обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году. На долю ЦФО приходится 40% экспорта такой продукции, поэтому от результатов работы округа будет зависеть выполнение задачи Президента РФ в масштабе всей страны. Из-за ситуации в мире внедрение элементов Регионального экспортного стандарта стало ещё более актуально. Но нельзя нарастить экспорт только за счёт улучшения процедур, важно прежде всего иметь конкурентоспособный продукт», — отметил заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Артур Ниязметов.

«Мы видим свою роль не только и не столько в мониторинге работы субъектов, а в том, чтобы оказать всестороннюю и действенную помощь в практическом внедрении Регстандарта, создать условия для развития экспорта», — подчеркнул управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.