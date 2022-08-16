Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов возобновили обыски по уголовному делу в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом 16 августа сообщает издание 47news.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Полиция посетила предприятия, связанные с деятельностью «Водоканала». В частности, пришли к руководителю коммерческой компании, которого подозревают в многочисленных эпизодах посредничества между руководством «Водоканала» и застройщиками. Основанием для обысков стали показания, которые ранее полицейские получили от задержанных по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Начальник управления по подключениям департамента по оформлению разрешительной документации Павел Александров и его подчинённый доставлены в Главное следственное управление.

Также под следствие попал руководитель нескольких коммерческих предприятий, работавших на субподряде. Его подозревают в незаконном посредничестве между застройщиками и руководством «Водоканала».

Напомним, что ранее Выборгский районный суд избрал меру пресечения в отношении ведущего специалиста службы согласования размещения объектов Департамента по реализации подключений «Водоканала» Антона Вебера в виде запрета определенных действий, а его коллегу Вячеслава Гольдина арестовали до 11 сентября.