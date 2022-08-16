Нарва, Эстония, 16 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии из-за решения властей страны о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в городе. Об этом сообщает портал ERR.

ИА REGNUM Эстония

«Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии… Не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже постамента)», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.

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