Приштина, , 17:52 — REGNUM Пять стран Запада требует от косовских сербов смириться с «мерами взаимности» и принять «косовское государство». Об этом заявил 16 августа после встречи с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Приштине лидер партии «Сербский список» Горан Ракич.

Горан Ракич Цитата из видео на YouYube

Ракич рассказал журналистам, что он и четыре мэра сербских муниципалитетов на севере Косово и Метохии встретились с западными дипломатами 15 августа.

«Ключевые тезисы, которые мы могли услышать от послов пяти стран Запада во время двухчасовой встречи были следующие — их страны поддерживают независимость Косово, а также поддерживают решения, которые принимает Приштина. Они особо подчеркнули, что поддерживают решения Приштины о регистрационных номерах и о введении какого-то въездно-выездного документа, который получали бы сербы при въезде или выезде из Косово», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Ракича.

По словам Ракича, западные дипломаты призвали сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, смириться с «реальным положением дел на местности», а это реальное положение заключается в том, что «Косово независимое».

«Мы им сказали, что ни один серб не смирится с этой независимостью. Мы смотрим в сторону Брюсселя и нашего президента Александра Вучича, и для нас это не решенный вопрос. Они, как представители своих стран, могут принимать решения и поддерживать Приштину, но для нас, кто живёт в крае, особенно на севере Косово и Метохии, это неприемлемо», — подчеркнул Ракич.

Напомним, что с 1 сентября албанские сепаратисты в Косово намерены ввести «режим взаимности» по отношению к Сербии. Это значит, что на территории сепаратистского образования не будут действовать автомобильные номера и документы, выданные Республикой Сербия.