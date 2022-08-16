Москва, 16 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением принять ряд срочных мер для поддержки граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

В частности, депутат предлагает повысить уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тыс. рублей и ввести адресную продовольственную поддержку граждан через выплаты на карты «Мир» для приобретения продовольственных товаров отечественного производства, за исключением алкогольной и табачной продукции.

«Мы призываем правительство провести полноценную индексацию пенсий всем, в том числе работающим пенсионерам, не менее чем на уровень инфляции. В дальнейшем пенсии необходимо индексировать ежеквартально. Ещё одно предложение касается сокращения налога на добавленную стоимость. Его нужно снизить до 15%, а также понизить НДС на социально значимые продовольственные товары, лекарственные препараты и детские товары до 5%», — сказал Миронов.

Он привёл данные Росстата, согласно которым в 2022 году покупательская способность доходов российских граждан существенно упала.

«Сильно снизилось потребление не только мяса и сливочного масла, но уже даже картофеля, капусты, хлеба, риса, муки, вермишели, маргарина, моркови и сахара. По отдельным товарам ситуация достигла минимумов, зафиксированных за всю историю наблюдений с 2011 года», — отметил парламентарий.