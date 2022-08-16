Кубинка, Московская область, , 14:55 — REGNUM Контракт на поставку в Вооружённые силы (ВС) РФ новейших систем противовоздушной обороны (ПВО) С-500 подписало Минобороны России с концерном Алмаз-Антей. Церемониям подписания состоялась 16 августа на форуме «Армия-2022».

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», — объявил в ходе церемонии диктор.

При этом от Минобороны контракт был подписан заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко, от «Алмаз-Антея» — заместителем генерального директора концерна Виталием Нескородовым.

Отметим, система ПВО С-500 предназначается для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения на любой высоте и скорости.