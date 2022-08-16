Херсон, Украина, , 15:24 — REGNUM Водительские права и государственные номера с кодом региона 184 начали выдавать в Херсоне. Об этом сообщает 16 августа администрация Херсонской области в телеграм-канале.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Первые автовладельцы получили новые удостоверения в Херсонском межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. В регионе в ближайшее время станет больше регистрационно-экзаменационных пунктов.

«Также они получили государственные регистрационные знаки с региональным кодом 184», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Херсонской области прорабатывает вопрос об открытии МФЦ.

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