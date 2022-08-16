Москва, , 14:54 — REGNUM ПАО «Банк Уралсиб» с 13 августа 2022 года вынужден приостановить денежные переводы и платежи в евро для физических лиц, сообщается на сайте кредитной организации.

Банк «Уралсиб»

Ограничения операций в евро вводятся в связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов.

Отмечается, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объёме. Операции в долларах США доступны в штатном режиме.

Как сообщает ИА REGNUM, офисы банка «Уралсиб» расположены в более чем 45 регионах России.

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