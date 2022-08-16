Сеул, , 14:55 — REGNUM Южнокорейская женская группа BLACKPINK выступит на церемонии вручения наград музыкальной премии MTV Video Music Awards, которая пройдет 28 августа в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании YG Entertainment.

Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции Цитата из видеообращения группы Blackpink

Известно, что квартет станет перво южнокорейской женской группой, которая выступит на церемонии.

Напомним, что 19 августа состоится релиз музыкальной композиции «Pink Venom», которая войдет в новый альбом группы. Релиз второго студийного альбома «Born Pink» запланирован на 16 сентября.

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