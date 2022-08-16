Сеул, 16 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Южнокорейская женская группа BLACKPINK выступит на церемонии вручения наград музыкальной премии MTV Video Music Awards, которая пройдет 28 августа в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании YG Entertainment.

Цитата из видеообращения группы Blackpink Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции

Известно, что квартет станет перво южнокорейской женской группой, которая выступит на церемонии.

Напомним, что 19 августа состоится релиз музыкальной композиции «Pink Venom», которая войдет в новый альбом группы. Релиз второго студийного альбома «Born Pink» запланирован на 16 сентября.

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