Кукморский район, Татария, , 15:12 — REGNUM По факту нападения бродячей собаки на троих детей в Кукморском районе Татарии организована проверка. О произошедших накануне инцидентах 16 августа сообщает прокуратура РТ.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, дети 2011 и 2016 годов рождения пострадали от бродячей собаки на игровой площадке по улице Строительной в поселке Жилой Рудник. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье халатность.

ИА REGNUM напоминает, в селе Усады Лаишевского района 27 мая бездомная собака напала на пятилетнюю девочку, укусив ее за бедро. В момент нападения животного ребенок был рядом с матерью около мусорных баков.

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