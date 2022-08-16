Калат, Афганистан, , 14:50 — REGNUM В афганской провинции Забуль три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате наводнения в центре и уездах провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

С 15 августа в провинции Забуль идут непрерывные сильные дожди, вызвавшие наводнения.

Согласно источникам, в результате разгула стихии в городе Калат, административном центре провинции Забуль, и в уезде Аргандаб погибли три человека.

Кроме людских жертв, наводнение нанесло большой материальный урон.