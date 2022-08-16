Душанбе, 16 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Вероятность того, что афганские самолеты могут попасть на Украину, существует. Некоторые страны Туркестана всеми силами пытаются угодить Вашингтону, не задумываясь о последствиях. Такое мнение 16 августаИА REGNUM высказал российский политолог, кандидат исторических наукАнтон Бредихин.

Af.mil Афганский вертолет

Напомним, сегодня спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДЗамир Кабуловрассказал, что около ста самолётов и вертолётов, угнанных из Афганистана в прошлом году могут оказаться на Украине.

По мнению политолога, страны Туркестана «сделают все, чтобы угодить США».

«Как бы я не хотел в это верить, но велика вероятность того, что авиация, находящаяся сейчас в Таджикистане и Узбекистане, может попасть на Украину. В настоящее время в Душанбе проходят военные учения ВС США, в которых участвуют другие страны Средней Азии. Таджикистан рассчитывает получить помощь порядка 60 миллионов долларов на укрепление обороноспособности страны от Вашингтона. Душанбе считает это прагматизмом, но это предательство. Давайте называть вещи своими именами», — сказал он.

Эксперт отметил, что партнеры в Туркестане «открыто занимаются торговлей за возможности с США и таким образом сохраняют влияние Запада в регионе».

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