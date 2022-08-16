Ново-Огарево, Московская область, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 августа провёл встречу в режиме видеоконференции с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Он заслушал доклад о состоянии дел в регионе, дал оценку развитию субъекта и пообещал помощь в реализации ряда важных для населения проектов.

Владимир Путин Kremlin.ru

Егоров рассказал, что Тамбовская область поддерживает проведение специальной военной операции. На регулярной основе регион отправляет в Донбасс гуманитарную помощь. Сейчас помощь в ДНР и ЛНР отправляется на регулярной основе, в том числе и в рамках регионального проекта «Тамбовский колхозник». Также регион принял более 2,5 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса. Специалисты из Тамбовской области помогают восстанавливать Новоайдарский район Луганской Народной Республики, на месте работают строители, сотрудники сферы ЖКХ, а также представители администрации. Врио главы отдельно отметил помощь, которая оказывается в переподготовке школьных учителей под российские образовательные стандарты и изменению в учебных планах. Тамбов первым в России пригласил педагогов из республик Донбасса.

Докладывая о положении дел в экономике, Егоров отметил успехи аграрного сектора, который обеспечивает порядка трети ВРП. Тамбовская область уже собрала в 2022 году 2 млн тонн зерна, а общий сбор прогнозируется в районе 4 млн тонн. В регионе наблюдается рост в сфере мясного животноводства, развиваются пищевая и перерабатывающая промышленность. Тамбовская область лидирует в России по производству муки из зерновых культур, мяса, сахара, растительного масла. Кирсановский сахарный завод, реконструкция которого проводится сейчас, будет одним из крупнейших в Евразии.

«И после этого мы будем производить больше всех сахара в Российской Федерации, выйдем на первое место», — заметил глава субъекта.

Регион планирует до конца 2022 года создать 2,5 тыс. новых рабочих мест за счёт загрузки промышленных предприятий, а также 12 реализуемых инвестиционных проектов общим объёмом 128 млрд рублей.

Врио главы региона рассказал, что предприятия Тамбовской области выпускают 100% органических пигментов, красителей и оптических отбеливателей России; 73% средств индивидуальной защиты населения; 40% цементно-стружечных плит. В рамках программы замещения импорта на Тамбовском пороховом заводе реализуется проект по выпуску нитриловых, латексных и неопреновых перчаток, который позволит увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке с 10% до 50%. В моногороде Котовск запустили производство нетканых материалов, в городе Рассказово выпускают гражданскую, туристическую и военную обувь с использованием инновационных материалов. Егоров отметил проекты в сфере импортозамещения в секторах машиностроения, лёгкой и химической промышленности, оборонного комплекса и строительной индустрии. Также сообщил об активном развитии в регионе сектора информационных технологий.

В сфере образования Тамбовская область досрочно выполнила поручение президента о 100% обеспеченности дошкольным образованием для детей всех возрастных групп. Капитальный ремонт до начала учебного году будет завершён в десяти школах, до конца календарного года — ещё в двух, в ближайшие годы планируется привести в порядок ещё 65 школ.

Система здравоохранения региона, по словам Егорова, нуждается в кадрах. Для решения проблемы программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» распространили на весь регион, в планах — запуск программы по обеспечению врачей жильём. В Тамбове отремонтировали областную детскую больницу, ведут строительство крупной поликлиники на севере города.

Врио главы региона доложил о проблемах, которые Тамбовская область не сможет решить без федеральной помощи. В частности, главному городу региона требуется не менее 80 автобусов на газомоторном топливе. Область нуждается в обновлении и пополнении парка дорожно-коммунальной техники, её необходимо, как минимум, 50 единиц.

Также Егоров сообщил о нехватке чистой воды. Для решения проблемы средств, которые выделяются по действующим программам, недостаточно, поскольку необходима полная реновация системы водоснабжения. По его словам, власти области разработали проектно-сметную документацию на общую сумму около 500 млн рублей, и в последующие годы планируют подготовить документацию на 2,7 млрд рублей.

В завершении доклада Максим Егоров пригласил президента принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 150-летия композитора Сергея Рахманинова.

«Максим Борисович, вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведётся весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин.

Президент пообещал дать поручения правительству просьбы по чистой воде общественному транспорту и коммунальной технике.

«А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать!» — заявил президент.