Нарва, Эстония, 16 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. «Смелые» власти Прибалтики способны воевать только с мертвыми, отметил 16 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34» Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва

Как сообщалось ранее, 16 августа в Нарве был демонтирован танк-памятник Т-34. На время проведения «работ» была закрыта граница с Россией, официальная причина — «переустановка софта».

«Всё, что нужно знать о прибалтийской смелости — если воевать с русскими, то только с мертвыми, если с танками, то с музейными. При этом еще и быстренько спрятаться за заборчиком — а то мало ли что», — отметил военкор.

Ранее мэр Нарвы выступила против переноса памятника, а городское собрание не смогло рассмотреть этот вопрос, поэтому он был решен национальным правительством по указанию премьер-министра.