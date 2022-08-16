Троицк, Челябинская область, 16 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области возбуждено уголовное дело о вымогательстве в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, неизвестный взломал аккаунт женщины и потребовал у неё 15 тыс. рублей. В противном случае угрожал распространить её переписку с супругом. Гражданка перевела ему 5 тыс. рублей, но вымогательство продолжилось и она обратилась в полицию.

Ранее в Челябинской области уже отмечались аналогичные случаи вымогательства. Сотрудники полиции призывают граждан не вступать в переговоры с неизвестными, а обращаться в органы внутренних дел. Также важно усиленно защищать свои учётные записи.

Добавим, в 2021 году на территории региона снизилось количество преступлений. Грабежей стало меньше на 10,8%, разбоев на 7,6%, краж на 18,4%, угонов транспорта на 25,8%, а случаев мошенничества на 3,6%.