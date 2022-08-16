Москва, , 14:43 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия на военном складе в Джанкойском районе Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства 16 августа.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СК, в результате противоправных действий повреждёнными оказались военный склад и целый ряд гражданских объектов — ЛЭП, электроподстанция, участок железнодорожного полотна, а также жилые дома.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, детонация на площадке хранения боеприпасов в военной части на севере Крыма произошла рано утром 16 августа. В Минобороны РФ произошедшее назвали диверсией. Известно о двух пострадавших. Власти сообщали о нескольких сгоревших жилых домах. На территории региона введён режим ЧС.

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