Уфа, , 14:51 — REGNUM Производство крафтовой, органически чистой и эксклюзивной продукции развивают сельхозпроизводители в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В области открыто свыше 110 субъектов агротуризма Фото Анны Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области

«Естественно, развивая такие направления, как производство кумыса, мясных деликатесов, и других, можно параллельно осваивать и агротуризм. Самые коммуникабельные из башкирских агробизнесменов это уже делают», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что в 2022 году 51 проект претендентов на грант «Агротуризм» прошёл отбор в Минсельхозе России. При этом проект коневода из Башкирии стал четвёртым в общероссийском рейтинге и выиграл грант «Агротуризм» в размере 7,5 млн рублей.

Отмечается, что на эти средства, а также на собственные 2,5 млн рублей фермер организует на базе своей усадьбы кумысолечение, катание на лошадях и иппотерапию для туристов. Кроме этого, на базе отдыха будут возведены гостевые юрты, два кемпинга, ресторан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увеличился объём платных услуг в сфере туризма.

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