Лондон, 16 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены вновь открыть крупнейшее в королевстве газовое хранилище Rough, сообщает The Telegraph.

Alenka989 Газохранилище

«Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности», — передает агентство.

Газохранилище, которое было законсервировано в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности, находится на восточном побережье Англии. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в британских подземных хранилищах газа.