Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва с 16 августа закрыто на неопределенный срок. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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«С 16.08.2022 на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным Эстонии, ограничение на въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программного обеспечения.

Кроме того, уточняется, что в связи с этим Кингисеппская таможня рекомендует учитывать это обстоятельство при выборе места пересечения границы двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что находящимся на территории прибалтийской республики на основании вида на жительство (ВНЖ) зарубежным гражданам нужно учесть возможность его аннулирования за выступления против демонтажа советских памятников.