Москва, 16 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Центробанк России с 16 августа выпустил в обращение памятную монету «Международный форум по сохранению популяции тигра», сообщается на сайте регулятора.

Банк России Памятная серебряная монета «Международный форум по сохранению популяции тигра»

Примечательно, что памятная серебряная монета номиналом 3 рубля, посвящённая тиграм, имеет прямоугольную форму: длина 51 мм, ширина 32 мм.

На оборотной стороне монеты изображена лапа тигра и логотип II Международного форума по сохранению популяции тигра. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Как сообщает ИА REGNUM, Международный форум по сохранению популяции тигра пройдёт 5 сентября 2022 года на острове Русский в Приморском крае.

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