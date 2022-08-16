Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Глухая актриса Роуз Эйлинг-Эллис стала прообразом новой куклы Barbie от компании Mattel. Об этом 16 августа сообщает The Sun.

Кукла Barbie Alexas_Fotos

Как отмечает издание, новая модель куклы станет первой Barbie со слуховым аппаратом. «Для детей очень важно иметь возможность увидеть себя в своих игрушках», — прокомментировала Эйлинг-Эллис, добавив, что в детстве рисовала приборы на ушах своих кукол, чтобы они были похожи на неё.

ИА REGNUM напоминает, что Роуз Эйлинг-Эллис с рождения страдает глухотой, однако это не помешало ей стать актрисой. Она известна по роли в британской мыльной опере «Жители Ист-Энда», а также по шоу «Танцы со звёздами», в котором она заняла первое место.

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