Вашингтон, 16 августа 2022, 14:38 — REGNUM Глухая актриса Роуз Эйлинг-Эллис стала прообразом новой куклы Barbie от компании Mattel. Об этом 16 августа сообщает The Sun.
Как отмечает издание, новая модель куклы станет первой Barbie со слуховым аппаратом. «Для детей очень важно иметь возможность увидеть себя в своих игрушках», — прокомментировала Эйлинг-Эллис, добавив, что в детстве рисовала приборы на ушах своих кукол, чтобы они были похожи на неё.
ИА REGNUM напоминает, что Роуз Эйлинг-Эллис с рождения страдает глухотой, однако это не помешало ей стать актрисой. Она известна по роли в британской мыльной опере «Жители Ист-Энда», а также по шоу «Танцы со звёздами», в котором она заняла первое место.
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