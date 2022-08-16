* Instagram — запрещённая в России организация

Екатеринбург, 16 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Граждане продолжают пользоваться социальной сетью Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через VPN, не обращая внимания на её блокировку в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в ходе встречи с блогерами.

Пресс-служба партии «Новые люди» Владислав Даванков

По словам парламентария, сам он также установил на свой мобильный телефон VPN

«В России за последнее время, с марта начиная, 24 млн. скачиваний VPN. Мы стали вторыми после Индии. Это говорит о том, что людям интересен контент, который сейчас они не могут использовать», — сказал Даванков.

Он предположил, что из всех российских интернет-пользователей каждый четвёртый скачал VPN и, скорее всего, пользуется им для просмотра Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Какое-то время назад, вы помните, были блокировки Telegram. Всё равно все мы читали наши любимые каналы и в общем задача не решалась. На сегодняшний день, мне кажется, уже как раз то время, когда надо начать говорить о том, что делать дальше, потому что блокировка не работает», — пояснил депутат.

Даванков отметил, что если Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России заменила социальная сеть «ВКонтакте», то замены Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была востребована у предпринимателей и благотворительных фондов, не нашлось.

Напомним, в марте 2022 года российский суд признал компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ, включая соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кроме мессенджера WhatsApp.