Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана 16 августа обнародовала полный список погибших во время беспорядков, охвативших города республики в январе. Об этом сообщил на брифинге замначальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время январских событий погибли 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие, — сказал Килымжанов. — На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам».

Он сообщил, что расследование проводится по каждому случаю гибели. За прошедшее время следователи допросили более 10 тыс. человек, заведено более 200 уголовных дел.

Килымжанов подчеркнул, что в списке погибших также есть 19 сотрудников силовых ведомств. Некоторые из них были убиты «с особым цинизмом». У погибших остались семьи.

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