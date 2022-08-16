Махачкала, , 14:35 — REGNUM В Дагестане переведены в больницы города Махачкалы пятеро пострадавших во время обрушения конструкций дома на свадьбе в Цунтинском районе. С травмами средней степени тяжести их переправили вертолетом 15 августа и оказывают всю необходимую помощь, в том числе одной пациентке проведена операция в отделении челюстно-лицевой хирургии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вертолёт службы санавиации Http://minzdrav. permkrai.ru

Состояние этих пяти пациентов врачи оценили как средней степени тяжести. Всего пострадали при обрушении лестницы в домовладении 41-летнего жителя села Хашархота 33 человека, одна женщина погибла. На месте была оказана медпомощь 15 пострадавшим. Еще 18 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы в центральную районную больницу, откуда пятерых переправили на лечение в республиканский центр.

Напомним, инцидент на свадьбе в Цунтинском районе произошел днем 14 августа. Во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция. Предварительно считается, что обрушение произошло из-за перевеса, когда часть гостей поднималась на второй этаж.

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