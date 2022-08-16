Казань, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Татарии 40-летнего начальника исправительной колонии признали виновным в получении взятки. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что в 2018 году начальник колонии договорился с одним из осужденных о незаконном проносе на территорию учреждения мобильных телефонов и комплектующих к ним за денежное вознаграждение. Через другого осужденного, имевшего доступ на территорию школы колонии, заказывал в интернете мобильные телефоны. В дальнейшем средства связи приобретались его родственниками и передавались обвиняемому. Начальник в свою очередь за денежное вознаграждение проносил их через контрольно-пропускной пункт на территорию колонии.

Установлено, что таким образом мужчина незаконно пронес 19 мобильных телефонов и получил вознаграждение в размере 160 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани МЧС по Татарии подозревают в получении взятки от директора одной из местных компаний за непривлечение к ответственности за возгорание, которое произошло в результате несоблюдения требований пожарной безопасности. Сумма незаконного вознаграждения составила 70 тыс. рублей.

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