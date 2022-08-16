Вашингтон, , 14:36 — REGNUM США «решительно поддерживают» инициативу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по оказанию помощи КНДР. Об этом завил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

Нед Прайс U. S. Department of State

Напомним, что в своём выступлении, состоявшемся по случаю Дня освобождения, южнокорейский лидер пообещал помочь в восстановлении экономики КНДР, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации.

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В Госдепе отметили, что инициатива южнокорейского лидера является демонстрацией готовности Сеула к разрешению спорных ситуаций дипломатическими методами.

Прайс акцентировал внимание на том, что цель, которую преследует Вашингтон и его союзники, заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова, и добавил, что США продолжат тесно координировать свои действия с администрацией Юна для достижения этой цели.

Он также призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров, выразив сожаление по поводу того, что КНДР до сих пор «не продемонстрировала никаких признаков заинтересованности в диалоге».