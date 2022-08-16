Чебоксары, , 14:31 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника районного отдела УФССП. Его обвинили в использовании поддельных документов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки, фигурантом стал бывший начальник Алатырского районного отдела судебных приставов УФССП по Чувашии.

По версии правоохранителей, в 2004–2006 годах обвиняемый, работая судебным приставом, купил подложный диплом о высшем профессиональном образовании, якобы выданный Московским университетом потребительской кооперации. В управлении считают, что поддельный диплом он предоставил в отдел кадров УФССП для назначения на вышестоящие должности и получения права на обучение по специальности «Юриспруденция» по сокращённой форме высшего образования.

В качестве улик к делу приложены, в частности, официальная документация и показания свидетелей.

Обвинение предъявлено в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа»). Разбирательства будут проходить в Московском районном суде Чебоксар.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, который продал «липовый» диплом бывшему судебному приставу.

Напомним, что в 2021 году прокуратурой Чувашии пресечено 4779 нарушений законов. В ведомстве отмечают, что наибольшее число нарушений выявлено при проверке доводов заявителей на действия судебных приставов-исполнителей (35%).

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии возбудили уголовное дело в связи с возможной выдачей фальшивых документов о прививке от COVID-19.