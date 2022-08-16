Чебоксары, 16 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника районного отдела УФССП. Его обвинили в использовании поддельных документов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки, фигурантом стал бывший начальник Алатырского районного отдела судебных приставов УФССП по Чувашии.

По версии правоохранителей, в 2004–2006 годах обвиняемый, работая судебным приставом, купил подложный диплом о высшем профессиональном образовании, якобы выданный Московским университетом потребительской кооперации. В управлении считают, что поддельный диплом он предоставил в отдел кадров УФССП для назначения на вышестоящие должности и получения права на обучение по специальности «Юриспруденция» по сокращённой форме высшего образования.

В качестве улик к делу приложены, в частности, официальная документация и показания свидетелей.

Обвинение предъявлено в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа»). Разбирательства будут проходить в Московском районном суде Чебоксар.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, который продал «липовый» диплом бывшему судебному приставу.

Напомним, что в 2021 году прокуратурой Чувашии пресечено 4779 нарушений законов. В ведомстве отмечают, что наибольшее число нарушений выявлено при проверке доводов заявителей на действия судебных приставов-исполнителей (35%).

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии возбудили уголовное дело в связи с возможной выдачей фальшивых документов о прививке от COVID-19.