Москва, 16 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ничего не сделали для развития футбола в Крыму. Об этом 16 августа заявил президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Цитата из мф Чиполлино. Реж. Борис Дежкин. 1961. СССР Это возмутительно!

«На протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола в Крыму — это особая зона. Сейчас надо констатировать, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Он рассказал, что российская сторона вела диалог по ФИФА и УЕФА и была близка к решениям по интеграции детского футбола, но 24 февраля диалог закончился, а «недавно он возобновился».

По его словам, в ближайшее время главной задачей является интеграция и развитие детско-юношеского футбола в Крыму, а также обучение тренеров и реализация проектов.

«ФИФА и УЕФА услышали эту позицию. Но нам важно не сжигать мосты, диалог надо сохранять, футбол должен развиваться. А прекращение диалога с ФИФА и УЕФА будет означать большие изменения для РФС, игроков и всех клубов. Так что путь диалога выбран», — заключил Алаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алаев был единогласно избран на пост президента РПЛ. Он заявил, что основным планом на посту президента РПЛ для него является изменение лиги.