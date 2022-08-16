Рим, 16 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Италия должна покинуть Евросоюз, утративший свой суверенитет. Так считает глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По его словам, лидеры Евросоюза снова и снова продавали себя США. Теперь Риму следует выйти из этого объединения и снять с себя все обязательства, которые ограничивают суверенитет Италии.

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — сказал Ломбардо РИА Новости.

Политик призвал проводить свою внешнюю и внутреннюю политику и таким образом восстановить суверенитет Италии. Первым делом нужно вернуть свою территорию, войска и внешнюю политику, добавил Ломбардо.

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