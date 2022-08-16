Тамбов, 16 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Тамбовская область с февраля 2022 года приняла около 2,5 тысячи беженцев. Об этом врио губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 16 августа в формате видеоконференции.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Врио главы Тамбовской области Максим Егоров

Более 100 человек были трудоустроены на предприятия региона.

182 ребёнка из ЛНР и ДНР находятся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Тамбовской области.