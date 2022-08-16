Якутск, , 15:19 — REGNUM Торгово-логистические центры в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Булунском и Жиганском районах Якутии откроют в 2023 году. В настоящее время завершается подготовка необходимой проектной документации. Об этом заявил генеральный директор «Якутоптторг» Николай Алексеев по итогам встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Глава региона добавил, что завоз грузов в труднодоступные районы идёт по графику. Показатели этого года будут не меньше прошлогодних, где было завезено порядка 11 тысяч тонн грузов, из которых 6 тысяч тонн — в навигацию, 5 тысяч тонн — зимником.

Планируется, что до конца 2024 года торгово-логистические центры появятся во всех арктических районах Якутии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочей поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Якутск 15 августа. На совещании премьера обсуждался вопрос необходимости строительства гидросооружений в селе Графский берег Намского района и в городе Верхоянске Верхоянского района, которые пострадали в текущем году от дождевого паводка.

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