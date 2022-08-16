Курган, 16 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 16 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали восемь человек, по выздоровлению выписали 105 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлены на 16 августа 32 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 августа выявлено 106 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 493 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).