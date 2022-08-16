Нижний Новгород, 16 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 72 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 416 250 человек на 16 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 48 жителей области, накануне в больницы попали 15 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 430 939 случаев заражения коронавирусом, из них 458 — за минувшие сутки. 11 610 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регситрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области подтвердили 446 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 268 жителей региона.