Лондон, , 14:25 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с 8 марта 2022 года превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров. Это 16 августа следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, цена на сентябрьский фьючерс на хабе TTF (Нидерланды) возросла в ходе торгов до $2501,7 за тысячу кубометров.

При этом уточняется, что такой рост цены на голубое топливо с начала биржевых торгов составляет более 8%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ПАО «Газпром» сообщили, что зимой 2022–2023 гг. стоимость газа в Европе может подняться выше рекордных $4 тысячи за 1 тысячу кубометров.