Лондон, 16 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с 8 марта 2022 года превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров. Это 16 августа следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, цена на сентябрьский фьючерс на хабе TTF (Нидерланды) возросла в ходе торгов до $2501,7 за тысячу кубометров.

При этом уточняется, что такой рост цены на голубое топливо с начала биржевых торгов составляет более 8%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ПАО «Газпром» сообщили, что зимой 2022–2023 гг. стоимость газа в Европе может подняться выше рекордных $4 тысячи за 1 тысячу кубометров.